Встреча Порошенко и Трампа на полях саммита НАТО продолжалась 20 минут

СЕГОДНЯ 19:58 2018-07-12T19:58:55+03:00

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В четверг президент Украины Петр Порошенко провел плодотворную 20-минутную встречу с американским лидером на полях саммита НАТО в Брюсселе.

По словам Порошенко, в ходе непродолжительной беседы он успел обсудить с Трампом проект газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, вопросы внутренних украинских реформ и международного военного сотрудничества.

«Мы очень тщательно обсудили и будущую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 числа», - добавил Порошенко на брифинге для журналистов.

Как сообщал сайт «КП», ранее украинский президент заявил, что во время встречи с Путиным в Хельсинки, Трамп должен вернуть главу российского государства «на верный путь».

Отметим, что встреча Порошенко с Трампом может остаться для Украины единственным внешнеполитическим итогом саммита в Брюсселе. Ранее Венгрия предсказуемо ветировали проведение переговоров в формате НАТО-Украина — в Будапеште пообещали, что будут препятствовать любому сближению Киева с альянсом до тех пор, пока на Украине продолжают притеснять национальные меньшинства.