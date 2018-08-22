2018-08-22T15:04:57+03:00
Экономика

Евро впервые за четыре месяца перешагнул отметку в 78 рублей

22 августа за европейскую валюту дают 78,93 рубля
Ася РОМАНЧУК
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Курс евро впервые за четыре месяца взлетел до 78 рублейКурс евро впервые за четыре месяца взлетел до 78 рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Курс евро к рублю впервые за четыре месяца превысил 78 рублей. В последний раз аналогичные показатели были зафиксированы в начале апреля 2018 года.

На Московской бирже за один евро по данным на 15:04 сегодняшнего дня, 22 августа, дают 78,93 рублей.

Доллар торгуется по курсу 68,01 рубля.

Россияне пристально следят за колебаниями курсов валют. Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что поводов для беспокойства пока нет.

Несмотря на изменчивость курса рубля финансовая система России абсолютно стабильная.

Сайт kp.ru обратился к экспертам с просьбой рассказать, в какой валюте нужно хранить свои сбережения во время нестабильного курса. В условиях санкций, которые были введены США в отношении РФ, уже нет смысла покупать доллары и евро, уверены эксперты. Ценник уже так высок, что выгоды это не принесет. А вклады стоит делать только в крупные и надежные банки с государственной поддержкой.

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