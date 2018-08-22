Как сохранить свои сбережения после введения санкций США

СЕГОДНЯ 00:03 2018-08-21T20:59:32+03:00

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На большие политические игры мы повлиять не можем, а на собственные сбережения - вполне. Давайте разберемся...

1. Что делать со счетом в банке?

Под санкции могут попасть шесть госбанков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. На практике это означает, что их валютные активы в США заморозят и запретят проводить любые операции в долларах через американские банки. То есть снять наличные вы сможете, а вот сделать перевод или расплатиться с валютного счета за рубежом - уже нет. Что делать тем, у кого открыт валютный вклад в госбанке?

- Если наступит кризисный вариант, у нас есть план, как защитить вкладчиков. Он проработан детально с Центробанком и правительством. Для клиентов банка больших рисков нет. При любом развитии ситуации они не потеряют свои деньги, - пообещал председатель правления ВТБ Андрей Костин. - У банка есть очень большие резервы по наличным долларам, которые мы специально подготовили на случай таких санкций. Плюс есть схемы, при которых клиенты смогут перевести валютные счета в другие банки.

Другими словами, если жесткие санкции все-таки объявят, ваши деньги не пропадут. В крайнем случае их просто конвертируют в рубли по курсу ЦБ. Но если совсем не хочется волноваться, то можно заранее перевести валютные накопления в какой-нибудь крупный частный банк. Они под санкции точно не попадут. А сумма до 1,4 млн. рублей (в валютном эквиваленте тоже) застрахована государством.

Если наступит кризисный вариант, у нас есть план, как защитить вкладчиков, - пообещал председатель правления ВТБ Андрей КостинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Покупать или продавать валюту?

Когда речь зашла о санкциях, рубль начал сдавать одну отметку за другой. За неделю курс доллара вырос почти на 8%, а потом немного сдал позиции. Надо ли волноваться, что из-за новой волны торговых ограничений «американец» резко подорожает? Стоит ли сейчас переводить средства в валюту?

- Сейчас рубль выглядит перепроданным, - считает Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс». - Особенно на фоне относительно устойчивых высоких цен на нефть. Не исключено, что ближайшее время курс устаканится в области 65 - 67 рублей за доллар.

Тем не менее предсказать поведение валют даже в ближайший месяц не может никто. Аналитики говорят, что будущие санкции сейчас - главный фактор давления на рубль. Если примут смягченный вариант, нашу валюту ждет укрепление. Исходя из цен на нефть справедливый курс доллара - 60 рублей. Если пойдут по жесткому сценарию, возможен подъем до 70 - 75 рублей за доллар. Разброс большой. И пытаться угадать ход мыслей американской администрации невозможно. Лучше просто держать часть заначки (20 - 30% от сбережений) в долларах или евро. На всякий случай.

3. Уже не улетим?

В госдепе уже уточнили, что прямых санкций против «Аэрофлота» вводить не собираются. Встреча с американскими авиавластями состоится осенью - там и решат, как будет развиваться пассажирское сообщение между нашими странами. «Аэрофлот» - единственный перевозчик, который летает в США напрямую. Но даже если эти рейсы запретят, для пассажиров есть много альтернатив.

- Более 95% авиабилетов в США приходится на рейсы с пересадками, - рассказали в пресс-службе сервиса бронирования Biletix. - При этом после пересадки в европейских аэропортах российские пассажиры чаще всего летят в США на рейсах иностранных авиакомпаний. Санкции незначительно коснутся части российских пассажиров, которые летают в США.

«Аэрофлот» - единственный перевозчик, который летает в США напрямуюФото: Олег УКЛАДОВ

Другое дело, что на стоимость билетов (не только в США) могут повлиять другие факторы. Например, рост цен на авиакеросин, подорожание доллара. Так что если планировали поездку за рубеж, то самое время купить билеты.

Что же касается американских товаров, то их доля на нашем рынке невелика. Единственное, что может исчезнуть с прилавков, так это айфоны. Но эксперты считают, что до этого дело вряд ли дойдет. «Морозить уши назло бабушке», то есть вредить собственному бизнесу, Америка точно не станет.

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