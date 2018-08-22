2018-08-22T21:26:03+03:00
Экономика

Банк России закупил рекордные объемы золота на фоне санкций

По информации СМИ, Центробанк закупил 26,1 тонны золота, доведя свои запасы до 2170 тонн
Екатерина БОЛГОВА
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Банк России закупила рекордные объемы золотаБанк России закупила рекордные объемы золотаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Банк России закупил рекордные объемы за последние девять месяцев.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию Международного валютного фонда, Центробанк закупил 26,1 тонн золота, доведя свои запасы до 2170 тонн. Отмечается, что последний раз российский регулятор закупал больше золота за один месяц в ноябре прошлого года.

По данным СМИ, в апреле и мае 2018 года Банк России начал избавляться от ценных бумаг США, направляя средства на покупку драгоценного металла. Как подчеркивает агентство, такие меры могут быть связаны с возможными новыми американскими санкциями.

Напомним, накануне Минфин США заявил, что за время действия санкций были заморожены российские активы в стране на сотни миллионов долларов. 8 августа власти США объявили о введении новых антироссийских санкций из-за инцидента в Солсбери.

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