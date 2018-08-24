2018-08-24T09:16:04+03:00
Общество

Убийце Джона Леннона снова отказали в УДО – десятый раз

Очередное прошение о помиловании Марк Дэвид Чепмен сможет подать в августе 2020 года [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Марк Дэвид Чепмен подал прошение о помиловании уже в десятый разМарк Дэвид Чепмен подал прошение о помиловании уже в десятый разФото: REUTERS
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У самого известного заключенного тюрьмы строгого режима в американском городе Аттик (штат Нью-Йорк) – Марка Дэвида Чепмена, который 38 лет назад застрелил Джона Леннона, своеобразный юбилей: комиссия по условно-досрочному освобождению отказала ему в УДО в десятый раз, сообщает New York Daily News.

В заключении членов комиссии тоже ничего нового. Как и прежде, они считают, что Чепмен опасен для общества, и выпускать его на свободу нельзя, поскольку это не только «несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества», но и «подорвало бы уважение к закону», «обесценило бы серьезный характер преступления».

Таким образом, теперь уже 63-летний Чепмен проведет за решеткой еще как минимум два года – до следующего прошения об освобождении, которое он сможет подать в 2020 году.

Суд приговорил Марка Дэвида Чепмена к пожизненному заключению с правом помилования через 20 лет в 1998 году, первое прошение об освобождении он подал в 2000-м Фото: REUTERS

Суд приговорил Марка Дэвида Чепмена к пожизненному заключению с правом помилования через 20 лет в 1998 году, первое прошение об освобождении он подал в 2000-мФото: REUTERS

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Марк Дэвид Чепмен четыре раза выстрелил в выходившего из лимузина лидера группы «Битлз» 8 декабря 1980 года, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался домой из студии, где они работали над записью альбома Walking on Thin Ice.

Джон Леннон с женой Йоко Оно и своим первым сыном, Джулианом, в 1969 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джон Леннон с женой Йоко Оно и своим первым сыном, Джулианом, в 1969 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд приговорил убийцу легендарного «битла» к пожизненному заключению с правом помилования через 20 лет. И вот, начиная с 2000-го, Чепмен раз в два года (как позволяет закон) подает прошение о помиловании. И его каждый раз отклоняют.

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