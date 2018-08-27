На дорогах появятся «умные» весы, чтобы следить за грузовиками

СЕГОДНЯ 08:23 2018-08-27T08:23:52+03:00

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Уже к 2021 году на федеральных трассах появится 400 автоматических пунктов весового контроля, которые будут следить за большегрузными авто. Пункты будут оборудованы современными датчиками, которые смогут определять массу машины даже на ходу.

Весы автоматически будут фиксировать общую массу, нагрузку на каждую ось, габариты, расстояние между осями, а номер машины сфотографирует камера, установленная рядом.

Вводить в действие новинку будут постепенно. До конца 2019 года обещают установить 100 «умных» весов. А к 2022 автоматические пункты пропуска должны работать в 60 субъектах страны.

Это нужно, чтобы сохранить качество дорожного покрытия. Эксперты уверены, что перегрузы негативно сказываются на сохранности асфальта, он разрушается раньше времени. К тому же, весы могут стать частью инфраструктуры для сбора платы с большегрузов по системе «Платон».

Планы внедрения новой системы контроля прописаны в федеральном нацпроекте ﻿«Безопасные дороги», сообщает газета «Известия».

Кстати, сейчас на российских дорогах установлено 25 пунктов автоматического весового контроля. В рамках пилотного проекта в Вологодской области было выявлено более 150 тысяч нарушений в месяц, перегруз в среднем достигает 30%.

Сайт kp.ru писал, что грузоперевозчики попросили сделать систему весового контроля более доступной и прозрачной.