Алексей Парамонов предполагал, что его могли отравить

СЕГОДНЯ 07:51 2018-08-28T07:51:57+03:00

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Алексей Парамонов скончался в конце августа. Попал в реанимацию, а вскоре его не стало.

К тому моменту олимпийскому чемпиону Мельбурна-1956 шел 94-й год. Возраст, скажут многие. Ничего удивительного. Но знакомые легенды уверены, что дело не совсем чистое.

Алексей Парамонов остался один, в буквальном смысле слова, после смерти супруги.

С единственной дочерью Еленой Хиткиной, которая в молодости работала в постоянном представительстве России при ООН, отношения не заладились. Ссора затянулась на 20 лет, даже трагедия в жизни отца не заставила женщину пойти на мировую.

В окружении Парамонова отмечали, что в поведении Елены и без того много странностей. Она не явилась на похороны к матери, не открывала двери, когда родственники приходили поздравить ее с днем рождения, перестала общаться со школьными друзьями. Престарелый отец пытался помириться с дочерью, но та не брала трубки.

Зато по мере ухудшения здоровья Парамонова в его жизни стали активно появляться дальние родственники.

Валерия Колбикова, близкая родственница жены, напоила зятя горячем чаем в медом в 30-градусную жару, в результате мужчине стало плохо и он угодил в больницу.

Но сам легендарный футболист опасался внучатую племянницу Светлану Нагорную. Она появилась в жизни дяди, когда он остался один и быстро втерлась в доверие.

Расчувствовавшийся родственник купил девушке дорогой «Инфинити» и заключил с ней договор ренты на свою квартиру в Москве, которую ему подарил бывший мэр Юрий Лужков, сообщает сайт EG.RU.

Накануне смерти Парамонов рассказывал знакомым: Боюсь, Света меня отравит.

Эта мысль преследовала спортсмена, он даже несколько раз отправлял на исследования еду, которой кормила его племянница, но ничего не подтверждалось.

Именно Светлана забрала знаменитого родственника из больницы и отвезла домой, оставив с сиделкой, хотя могла доставить в пансионат для ветеранов труда и в больницу Управления делами Президента России, там за ним было закреплено место.

Источники сообщают, что буквально на следующий день после смерти Алексея Парамонова из его квартиры пропали деньги и драгоценности. Родственники уверяют, что в целом речь идет о сумме почти в 30 миллионов рублей, а дворник видел, как Светлана Нагорная выносила какие-то вещи из квартиры.

Кстати, сразу после кончины отца объявилась дочь - Елена вспомнила о своих правах на наследство.

Сайт kp.ru писал, о смерти Алексея Парамонова. Он был старейшим ветераном отечественного футбола, одним из последних, кто мог рассказать, как сборная СССР выигрывала Олимпиаду 1956 года вместе с ним, со Львом Яшиным, Игорем Нетто, Валентином Ивановым и другими легендами. 18 августа 2018 года Алексея Парамоно вадоставили в реанимацию одной из московских клиник. Через несколько дней легендарный игрок «Спартака» и советской сборной скончался в возрасте 93 лет. Грядущий тур чемпионата России во всех городах начнется с минуты молчания в память о нем.