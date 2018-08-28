Ученые определили видимый предвестник смерти

СЕГОДНЯ 12:14 2018-08-28T13:52:43+03:00

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Французские ученые обнаружили новый признак, свидетельствующий о скором приближении смерти. Речь идет о преждевременном появлении глубоких морщин на лбу. По данным специалистов из Университета Тулузы, такие проявления могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие добровольцы в возрасте от 32 до 62 лет. Эксперимент продлился 20 лет. На это время специалисты разделили участников на группы по количеству морщин на лбу. Те, у кого морщины не были сильно заметны, получили один балл. Те, у кого они были выражены сильно, - три балла, пишет сайт телеканала «Звезда».

За период исследования из жизни ушли более 200 добровольцев. При этом среди тех, кто скончался от сердечных заболеваний, было 15% людей из категории с тремя баллами, 6% - с 2 баллами и 2% из категории с одним баллом.

На основе данного исследования специалисты установили, что у людей с большим количеством морщин риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается в сравнении с людьми без видимых признаков старения в десять раз, передает телеканал «360».