Глава Пентагона рассказал, когда американские войска покинут Сирию

СЕГОДНЯ 20:13 2018-08-28T20:13:50+03:00

По словам Джеймса Мэттиса, США сохранят военное присутствие в арабской республике до полного уничтожения ИГ* и начала политического урегулирования конфликта в стране

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Американские военные не покинут Сирию до полного уничтожения «Исламского государства»* и начала политического урегулирования вооруженного конфликта в арабской республике.

Об этом заявил глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис.

«Во-первых, мы должны разрушить ИГ*. Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны. Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы можем снижать число наших вооруженных сил», - пояснил Мэттис.

При этом генерал подчеркнул, что с точки зрения США начало мирного процесса в Сирии возможно только после отстранения от власти президента республики Башара Асада.

Кроме того министр выразил мнение, что если кто и не имеет права находиться на территории Сирии, то это иранские вооруженные силы.

«В первую очередь, необходимо рассмотреть вопрос, что они (Иран) делают в Сирии, поддерживая при этом того, кто нес хаос и убивал собственный народ, у них нет оснований там находиться», - считает Мэттис.

Напомним, ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы Ирана, также как и российские войска, находятся в Сирии по приглашению законного правительства страны. В то же время легитимность пребывания американских военных в арабской республике находится под сомнением.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.