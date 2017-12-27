2017-12-27T08:00:28+03:00
Политика

Глава Генштаба обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии

По словам Валерия Герасимова в интервью "Комсомольской правде", после проведенной американцами работы боевики ИГ* "перекрашиваются" в другие группировки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Фото Михаил Метцель ТАССНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Фото Михаил Метцель ТАСС
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Начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на американской базе Эт-Танф на юге Сирии готовят отряды террористов. Такое обвинение подкрепляется данными космической разведки и других ее видов.

Кроме того, по словам Герасимова, недавно британский телеканал BBC выпустил сюжет об эвакуации из Ракки около четырехсот боевиков, которые были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь Шаддади. Спустя некоторое время туда же, поближе к базе США, бежали порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, и подобных случаев много.

"Это фактически – ИГИЛ*. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – "Новая сирийская армия" и другие. Их задача – дестабилизировать обстановку", - сказал глава Генштаба в интервью военному обозревателю "КП" Виктору Баранцу.

Прочитать полное интервью замминистра обороны РФ Валерия Герасимова вы можете на сайте "КП".

* запрещенная в России террористическая организация.

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