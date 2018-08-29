2018-08-29T17:03:12+03:00
Общество

Работодатели признались, что предпочитают удаленных работников

Исследование показало, что большинство уверены, что формат удаленной работы помогает привлечь лучших специалистов
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Многие работодатели выступают за удаленную форму трудоустройстваМногие работодатели выступают за удаленную форму трудоустройстваФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Все больше работодателей предлагают своим сотрудникам работать из дома, достаточно иметь под рукой телефон, компьютер и Интернет.

Это не только экономит средства на содержание рабочего места сотрудника, но и позволяет привлечь лучших специалистов, уверены работодатели.

Такое мнение высказали 80% руководителей, принявших участие в опросе транснациональной компании IWG. Исследования портала HeadHunter подтверждает данные выводы. По статистике сайта вакансий в 2018 году на удаленную работу пригласили сотрудников 64% российских предприятий.

Всего в опросе приняли участие 18 тысяч руководителей и учредителей компаний из разных стран. Большинство опрошенных заявило, что гибкий график для сотрудников положительно сказывается на бизнесе. В 72% случаев на дистанционные вакансии приходят большее количество откликов, чет на аналогичные предложения, но с посещением офиса.

В 2018 году введение удаленного формата позволило компаниям привлечь лучших сотрудников, сообщили 80% участников исследования, пишет газета «Известия».

- Работники, которые готовы эффективно трудиться, понимают преимущество домашнего офиса. Они не тратят время на дорогу и проводят его с семьей, а любой рабочий вопрос можно эффективно решить из разных точек мира. Это вопрос личного подхода, - отмечает управляющий директор российского подразделения IWG — Regus Ирина Баева.

Сайт kp.ru разбирался в плюсах и минусах домашнего офиса. Благодаря интернету сейчас многие стали работать удаленно. То есть не в офисе. Кому-то трудиться так удобно. А кому-то даже и выгоднее, чем мотаться каждый день в контору.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: Москва поддерживает контакт с Вашингтоном по ситуации в сирийском Идлибе
Сергей Хестанов: «Содержать пенсионеров за счет доходов от нефти и газа не получится»
Губернатор Вологодской области прокомментировал инициативы по изменению пенсионной реформы, выдвинутые Президентом страны
Житель Кореи лишился руки из-за некачественных суши
США готовятся подать иск в ВТО против России
Голикова рассказала о штрафах за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста
Немецкий концерн Uniper готов выйти из «Северного потока-2» в случае введения санкций США
Лавров заявил об интенсивном развитии отношений с Саудовской Аравией
Лавров: США не смогли сменить режим в Сирии
Замглавы МИД РФ назвал фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии
Украина запретила импорт цементного клинкера из России
Медведев поручил разработать наказание для губернаторов за школьные туалеты на улице
Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам
АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4
У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами
Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют
Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший
Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям
«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям
Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы