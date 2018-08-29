Работодатели признались, что предпочитают удаленных работников

СЕГОДНЯ 17:02 2018-08-29T17:03:12+03:00

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Все больше работодателей предлагают своим сотрудникам работать из дома, достаточно иметь под рукой телефон, компьютер и Интернет.

Это не только экономит средства на содержание рабочего места сотрудника, но и позволяет привлечь лучших специалистов, уверены работодатели.

Такое мнение высказали 80% руководителей, принявших участие в опросе транснациональной компании IWG. Исследования портала HeadHunter подтверждает данные выводы. По статистике сайта вакансий в 2018 году на удаленную работу пригласили сотрудников 64% российских предприятий.

Всего в опросе приняли участие 18 тысяч руководителей и учредителей компаний из разных стран. Большинство опрошенных заявило, что гибкий график для сотрудников положительно сказывается на бизнесе. В 72% случаев на дистанционные вакансии приходят большее количество откликов, чет на аналогичные предложения, но с посещением офиса.

В 2018 году введение удаленного формата позволило компаниям привлечь лучших сотрудников, сообщили 80% участников исследования, пишет газета «Известия».

- Работники, которые готовы эффективно трудиться, понимают преимущество домашнего офиса. Они не тратят время на дорогу и проводят его с семьей, а любой рабочий вопрос можно эффективно решить из разных точек мира. Это вопрос личного подхода, - отмечает управляющий директор российского подразделения IWG — Regus Ирина Баева.

Сайт kp.ru разбирался в плюсах и минусах домашнего офиса. Благодаря интернету сейчас многие стали работать удаленно. То есть не в офисе. Кому-то трудиться так удобно. А кому-то даже и выгоднее, чем мотаться каждый день в контору.