В Кремле сочли неразумным расторжение Украиной договора о дружбе с Россией

СЕГОДНЯ 19:28 2018-08-29T19:28:23+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва никогда не была сторонницей дальнейшего ухудшения отношений с Киевом

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Отношения России и Украины находятся на столь низком уровне, что испортить их еще больше довольно трудно. Тем не менее, предпринимать меры по их дальнейшему ухудшению неразумно.

Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Киева в одностороннем порядке расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Даже в условиях этого глубочайшего кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран», - подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что Россия никогда не была сторонницей дальнейшего свертывания отношений с Киевом, а также всегда противилась действиям украинского руководства в отношении населения юго-востока их собственной страны.

Накануне президент Украины Петр Порошенко объявил о начале процедуры расторжения Договора о дружбе с Россией. По его словам, все необходимые для этого документы будут подготовлены в ближайшее время.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Соглашение определяет принципы стратегического взаимодействия двух стран, взаимоуважения территориальной целостности и суверенитета.Также стороны обязались соблюдать права и свободы граждан другой страны в таком же объеме, как для собственных граждан.

В связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году Киев обвинил Москву в нарушении соглашения и пригрозил соответствующим иском.

МИД Украины выступил с предложением односторонней денонсации договора еще в марте 2018 года. В июне аналогичные предложения озвучили сразу несколько депутатов Госдумы РФ.