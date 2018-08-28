Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-28T16:40:26+03:00

По словам украинского президента, МИД страны уже готовит необходимые документы для начала процесса

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Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале процесса расторжения договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией… Уже в ближайшее время я жду от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса», - заявил глава украинского государства на встрече с дипломатами, которая транслировалась в эфире национального телевидения.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Соглашение определяет принципы стратегического взаимодействия двух стран, взаимоуважения территориальной целостности и суверенитета.

Также стороны обязались соблюдать права и свободы граждан другой страны в таком же объеме, как и собственных граждан.

Договор был автоматически продлен на 10 лет в 2008 году. Однако в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году Киев обвинил Москву в нарушении соглашения и пригрозил соответствующим иском.

МИД Украины выступил с предложением односторонней денонсации договора еще в марте 2018 года. В июне аналогичные предложения озвучили сразу несколько депутатов Госдумы РФ.