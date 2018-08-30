Продавцы подняли цены на крепкий алкоголь без роста акцизов

СЕГОДНЯ 08:07 2018-08-30T08:07:46+03:00

С начала года стоимость водки, виски, коньяка увеличилась на 8%

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Продавцы повысили цены на крепкий алкоголь. С января по июль 2018 года стоимость водки, джина, коньяка, рома, абсента выросла в среднем на 8%. А между тем, акцизы на спиртные напитки в этом году не повышались, правительство решило заморозить их до 2020 года.

По данным компании «Такском», которая собирает данные напрямую от онлайн-касс в стране, в июле водка продавалась по цене 207 рублей за бутылку, джин – 593 рубля, абсент – 320 рублей, ром – 629 рублей, коньяк – 439 рублей. Ценник по каждой позиции увеличился на 6-8%.

Акциз на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9% составляет, как и в 2018 году, 523 рубля за литр безводного спирта. Поднять его планируют только в 2020 году до 544 рублей.

Эксперты уверены, что для роста есть ряд причин. Импортный алкоголь подорожал в связи с изменением курса валют, повышенный спрос на продукцию сделал свое дело – продавцы подняли ценник.

Росалкогольрегулировании подтверждает, что россияне стали активнее употреблять спиртное. Объем продаж водки в натуральном выражении в январе–июле увеличился на 8% — до 40,1 млн декалитров — по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, коньяка — на 13%, до 6 млн декалитров.

На ценник так же сказался прошедший Чемпионат мира по футболу. Тогда был зафиксирован пик потребительского спроса, а продажи водки и коньяка по всем федеральным округам России были выше аналогичных, за предыдущий год, - сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что эксперты назвали страну, где активнее всего употребляют алкоголь.