2018-06-20T14:03:26+03:00
Экономика

Бюджет изыскивает новые источники: вино, коньяк и водка могут подорожать

Минфин пересчитает минимальные цены на алкоголь
Александра КОЗЛОВАdd_money
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В России может подорожать крепкий алкоголь.В России может подорожать крепкий алкоголь.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Росалкогольрегулирование изобретает единую формулу для расчета минимальных цен на алкогольную продукцию. На основе этих данных Минфин пересчитает минимумы на водку, коньяк и шампанское. Кроме того, ведомство планирует установить минимальную стоимость для винной продукции.

Минфин определяет минимальные розничные цены на алкоголь раз в году. С 2017 бутылка водки 0,5 литра должна стоить в магазине не менее 205 рублей. Коньяк – не менее 371 рубля за пол-литра. Шампанское – не менее 164 рублей за бутылку 0,75 литра. Раньше ведомство просто опрашивало производителей о себестоимости производства и средних наценках в магазинах. Так и формировалась минимальная цена. Однако сейчас такой подход сочли необъективным. Новая методика будет охватывать гораздо больше критериев, которые создают итоговую цену. Такое внимание к деталям может обернуться увеличением минимальных цен, считают эксперты.

- Существующая формула совершенно неправильно рассчитывает минимальную розничную цену. В результате она получается заниженной. Минимальная цена состоит из 3-х составляющих: отпускной цены с завода, оптовой наценки и розничной наценки. Новая формула предлагает по-другому считать лишь отпускную цену с завода. Это повлияет на итоговую стоимость – она вырастет, но незначительно, - объясняет Вадим Дробиз, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. – Но на самом деле, даже расчеты по новой формуле неточны. Она закладывает оптово-розничную наценку 25%. А в реальной жизни она в 2 раза больше. Минимальная цена водки должна составлять 235 рублей за пол-литра. Коньяка — 450 рублей за пол-литра. Тогда производители не будут работать в убыток. Но так сильно поднять цены в правительстве не дадут.

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