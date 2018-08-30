Эксперты назвали страну, где больше всего людей умирает от пьянства

СЕГОДНЯ 05:28 2018-08-30T05:57:03+03:00

Мировой рейтинг по смертности из-за алкоголизма возглавил Китай, где от злоупотребления спиртным за год скончались 709 тысяч человек

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Страной с самой высокой смертностью из-за алкоголизма эксперты считают Китай, где в 2016 году от пьянства умерли 709 тысяч человек – 650 тысяч мужчин и 59 тысяч женщин.

Об этом сообщает газета The Global Times со ссылкой на данные, опубликованные в известном медицинском журнале The Lancet. Отмечается, что представители сильного пола в Поднебесной втрое больше, чем дамы. Основная причина их смерти от злоупотребления спиртным – кровоизлияние в мозг. Следом идут ишемический инсульт, гипертоническая болезнь сердца и эпилепсия.

Второе место в этом сомнительном рейтинге заняла Индия с 290 тысячами мужских и 42 тысячами женских смертей в том же 2016 году. Замыкает тройку лидеров Россия. В нашей стране жертвами алкоголизма стали 180 тысяч мужчин и 43 тысячи женщин.

На пятом месте самых пьющих стран – Соединенные Штаты. В позапрошлом году из-за проблем со спиртным скончались 71 тысяча граждан и 19 тысяч гражданок.

Исследователи отмечают, что в мировом масштабе пьянство – одна из главных причин ранней смерти или инвалидности.

К слову, как ранее сообщал сайт kp.ru, в России этикетки на бутылках со спиртным хотят «украсить» устрашающими картинками, как пачки с сигаретами. Изображения будут информировать потребителя о вреде спиртного. Пока этот вопрос только прорабатывают специалисты Минздрава.