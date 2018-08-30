ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов
Стал известен состав группы московского клуба в нынешнем европейском сезоне
Лидер мадридского "Реала" Гарет Бэйл.Фото: REUTERS
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В Монако в четверг, 30 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов нынешнего сезона.
В группе G футболисты московского ЦСКА в этом сезоне сыграют против двух топ-клубов Европы. В соперниках у команды Виктора Гончаренко - мадридский "Реал", итальянская "Рома" и чешский клуб "Виктория" (Пльзень).
Точное расписание матчей нашей команды станет известно чуть позднее. Матчи пройдут с 18 сентября по 12 декабря 2018 года.
Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Чемпионов.