ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 20:08 2018-08-30T20:14:09+03:00

Стал известен состав группы московского клуба в нынешнем европейском сезоне

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В Монако в четверг, 30 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов нынешнего сезона.

В группе G футболисты московского ЦСКА в этом сезоне сыграют против двух топ-клубов Европы. В соперниках у команды Виктора Гончаренко - мадридский "Реал", итальянская "Рома" и чешский клуб "Виктория" (Пльзень).

Точное расписание матчей нашей команды станет известно чуть позднее. Матчи пройдут с 18 сентября по 12 декабря 2018 года.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Чемпионов.