2018-08-30T13:00:48+03:00
Спорт

Жеребьёвка Лиги чемпионов 30 августа 2018: прямая онлайн-трансляция

Футбол, Жеребьёвка Лиги чемпионов. Прямая онлайн-трансляция состоится 30 августа 2018 года в Монако, начало в 19:00 (мск)
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Состав групп команд Лиги Чемпионов будет определен 30 августа.Состав групп команд Лиги Чемпионов будет определен 30 августа.Фото: REUTERS
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В четверг, 30 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В осенней стадии соревнований сыграют 32 команды, которые пробились по итогам отборов. Среди них - два клуба из России. Это московский "Локомотив", который сыграет как чемпион России прошлого сезона. Второй клуб - московский ЦСКА, который пробился в Лигу Чемпионов, выиграв серебряные медали по итогам розыгрыша чемпионата России 2017/2018.

Согласно правилам жеребьевки, 32 команды будут разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Матч 1 тура будут сыграны 18 и 19 сентября, поединки заключительного игрового дня - 11 и 12 декабря.

Состав корзин Лиги Чемпионов.

Жеребьёвка Лиги чемпионов: микс-зона.Прямая онлайн-трансляция из Монако

Корзина 1

"Реал" (чемпион),"Атлетико" (победитель Лиги Европы УЕФА), "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Локомотив"

Корзина 2

"Боруссия" 89,000, "Порту" 86,000, "Манчестер Юнайтед" 82,000, "Шахтер" 81,000, "Бенфика" 80,000, "Наполи" 78,000, "Тоттенхэм" 67,000, "Рома" 64,000

Корзина 3

"Ливерпуль" 62,000, "Шальке" 62,000, "Лион" 59,500, "Монако" 57,000, "Аякс" 53,500, ЦСКА 45,000, ПСВ 36,000, "Валенсия" 36,000

Корзина 4

"Виктория" 33,000, "Брюгге" 29,500, "Галатасарай" 29,500, "Янг Бойз" 20,500, "Интер" 16,000, "Хоффенхайм" 14,285, "Црвена Звезда" 10,750, АЕК 10,000

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/2019. Жеребьевка начнется в 19:00 по московскому времени.

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