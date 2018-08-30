2018-08-30T23:50:32+03:00
Политика

В Китае испытали первый авианосец собственного производства

Минобороны КНР сообщает, что тесты прошли успешно и безопасно
Юлия ДИВЕЕВА
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Авианосец КНРАвианосец КНРФото: REUTERS
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Китайские военные успешно провели испытания первого авианосца, созданного в КНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Китайской Народной Республики.

В ведомстве отметили, что плановое тестирование судна проходило в море.

"В соответствии с планом строительства второй китайский авианосец на днях покинул док судостроительного завода города Далянь для проведения морских испытаний в соответствующей акватории", — заявил представитель Минобороны КНР У Цянь.

По его словам, тесты прошли успешно и безопасно. Строительство авианосца протекает по установленному графику и обозначенные сроки. В ходе испытаний проверку прошли платформа и оборудование военного корабля. Поставленные перед тестами цели, были достигнуты.

Авианосец покинул порт базирования в Даляне утром 26 августа в сопровождении нескольких буксиров. Военные эксперты предполагают, что до передачи судна в эксплуатацию ВМФ Китая, будут проведены еще несколько испытаний, в том числе и палубной авиации.

Ранее сайт kp.ru писал, что 27 августа Китай приступил к очередным ходовым испытаниям своего второго авианосца, известного как корабль проекта 001А. Целью тестов является проверка силовой установки, систем связи, навигации и другого бортового оборудования.

Проект 001А пока не получил официального названия, но китайские СМИ именуют его «Шаньдун». Он был спущен на воду в апреле 2017 года.

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