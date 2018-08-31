2018-08-31T12:01:52+03:00
В мире

Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане

По словам президента США, это связано с ситуацией с пастором Брансоном
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в своем турецком коллеге Тайипе Эрдогане. Это связано с тем, что Анкара не хочет выпустить на свободу задержанного американского пастора Эндрю Брансона.

"Я очень разочарован в нем (Эрдогане ). Но мы посмотрим, как все сложится", - сказал Трамп в интервью Bloomberg.

Агентство отмечает, что Трамп вообще не хотел комментировать эту тему, назвав ее "больным вопросом".

Напомним, в 2017 году в турецком Измире арестовали американского пастора Брансона по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана. Кроме того, американца считают причастным к организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции называют организатором попытки госпереворота 2016 года.

Власти США ранее требовали освободить пастора, угрожая Турции санкциями. В августе Соединенные Штаты запретил въезд министру юстиции и главе МВД Турции, а также Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно. В ответ

Эрдогазаявил о бойкоте всей американской электроники, а также были повышены пошлины на импорт многих товаров из США.

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