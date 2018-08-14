Турция перестанет закупать электронику у США

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-14T12:42:29+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен бойкотировать электронную продукцию американского производства. По словам главы государства, республика сможет сама обеспечивать себя необходимыми товарами или закупать их у других партнеров.

"Америка экономически нападает не только на нас, но на Китай и Россию, Иран и Европу. Даже на Канаду. Но против нас начата целая операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но с другой стороны ведь есть и Samsung, и наша компания Vestel", - сказал Эрдоган.

По его словам, американцы должны понять, что они "натворили". Ведь даже после того, Конгресс запретил Анкаре покупку беспилотников, Турция начала производить их сама. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с различными европейскими странами, и теперь республика намерена "искать друзей на Западе".

Эрдоган подчеркнул, что теперь турецкие производители должны производить еще больше конкурентоспособного и востребованного товара и экспортировать его за рубеж, передает телеканал NTV.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США ввели санкции против министров внутренних дел и юстиции азиатской республики, а также установили пошлины на экспорт стали и алюминия. Теперь турецкая лира обновляет исторические минимумы на бирже.