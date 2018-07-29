Эрдоган: Несмотря на угрозы США, выдача арестованного пастора не обсуждается

СЕГОДНЯ 03:05 2018-07-29T03:11:26+03:00

Турецкий лидер заявил, что Штаты могут потерять «сильного и искреннего союзника в лице Турции»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что несмотря на угрозы Соединенных Штатов, Анкара не выдаст Вашингтону арестованного в прошлом году американского пастора Эндрю Брансона. Мало того, США могут потерять «сильного и искреннего союзника» в лице его страны.

«Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции», - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара «никогда не торговалась в вопросе Брансона и не отступит от своей позиции из-за угроз применения санкций, назвав заявления Вашингтона по этому поводу «психологической войной».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции в отношении Турции, если власти не освободят американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в 2016 году.