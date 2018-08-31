В ДНР не подтвердили задержание подозреваемых в покушении на Захарченко

СЕГОДНЯ 19:27 2018-08-31T19:27:45+03:00

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В пятницу, 31 августа, появилась информация о задержании подозреваемых в покушении на главу Донецкой народной республики Александра Захарченко. Как заявили журналистам в силовых структурах Донецка, речь идет о «нескольких украинских диверсантах и связанных с ними лицах».

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», - сказал источник «Интерфакса», уточнив при этом, что предполагаемых преступников схватили на проспекте Богдана Хмельницкого.

Между тем экс-спикер Новороссии Олег Царев в эфире Радио «Комсомольская правда» уже подтвердил информацию о гибели Захарченко, однако о задержании подозреваемых ему ничего неизвестно. «Эту информацию (о задержании украинских диверсантов) я не могу подтвердить», - сказал он.

Напомним, ранее в пятницу взрыв прогремел в ресторане «Сепар», расположенном в центре Донецка. В результате инцидента погиб один человек - глава ДНР Александр Захарченко.