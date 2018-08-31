Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке

СЕГОДНЯ 18:19 2018-08-31T18:35:24+03:00

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В пятницу, 31 августа, взрыв прогремел в ресторане «Сепар», расположенном на улице Пушкина в центре Донецка. По некоторым данным, в результате инцидента погиб глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Как заявили в силовых ведомствах ДНР, в момент взрыва руководитель народной республики находился в заведении. «Взрыв произошел в ресторане "Сепар", когда там находился глава ДНР. В результате он получил смертельное ранение», - сказал источник ТАСС.

Взрыв в центре Донецка: убит глава ДНР Александр Захарченко. Онлайн-трансляция .

Кроме того, не обошлось и без пострадавших. По некоторым данным, при взрыве ранения получил