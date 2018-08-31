Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Захарченко

СЕГОДНЯ 21:08 2018-08-31T21:08:56+03:00

При этом глава нашего государства пообещал, что Россия всегда будет вместе с жителями Донбасса [видео]

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования жителям Донбасса в связи с гибелью главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. При этом он назвал руководителя ДНР, погибшего ранее в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в центре Донецка, «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом».

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», - говорится в телеграмме российского лидера, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Также Путин подчеркнул, что покушение на Захарченко еще раз доказывает, что «те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта». «Они делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», - заверил президент нашей страны.

При этом глава РФ выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого «подлого убийства» понесут заслуженное наказание.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 31 августа, мощный взрыв прогремел неподалеку от кафе «Сепар», расположенного в центре Донецка. В результате ЧП погибли шесть человек, в том числе и глава ДНР Александр Захарченко.