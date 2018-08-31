СЕГОДНЯ 21:39 2018-08-31T21:39:10+03:00

Появилось видео из донецкого кафе, где был убит глава ДНР Захарченко Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

Появилось видео с места убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

На записи, показанной телеканалом «Россия 24», запечатлено то самое донецкое кафе «Сепар», в котором ранее в пятницу, 31 августа, прогремел мощный взрыв, убийвший в общей сложности шесть человек. Судя по ролику, здание заведения получило серьезные повреждения. Также на кадрах видно, что на месте происшествия работают медики, правоохранители и взрывотехники.

Появилось видео из донецкого кафе, где был убит Захарченко.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, взрыв прогремел в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Как выяснилось, бомба была установлена именно в помещении кафе. А чуть позднее стало известно, что в результате ЧП погибли шесть человек, в том числе и глава ДНР Александр Захарченко.

Причем непосредственно после взрыва руководитель народной республики еще оставался жив. Его успели погрузить в машину скорой помощи и отправить в больницу. Однако по дороге глава республики скончался.