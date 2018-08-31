После гибели Александра Захарченко исполнять обязанности главы ДНР будет вице-премьер Трапезников

СЕГОДНЯ 23:21 2018-08-31T23:21:34+03:00

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В пятницу, 31 августа, стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) после гибели Александра Захарченко. Как заявил журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский, врио руководителя ДНР, скорее всего, станет первый вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников.

«Исполнять обязанности главы ДНР временно будет, по предварительной информации, Дмитрий Трапезников», - приводит слова политика «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 31 августа, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, прогремевшем в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка, и скончался по дороге в больницу. Кроме того, вместе с Захарченко погибли еще пять человек, в том числе ребенок.