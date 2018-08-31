2018-08-31T23:21:34+03:00
Политика

После гибели Александра Захарченко исполнять обязанности главы ДНР будет вице-премьер Трапезников

Ранее в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб руководитель народной республики [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в донецком кафеГлава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в донецком кафеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 31 августа, стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) после гибели Александра Захарченко. Как заявил журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский, врио руководителя ДНР, скорее всего, станет первый вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников.

«Исполнять обязанности главы ДНР временно будет, по предварительной информации, Дмитрий Трапезников», - приводит слова политика «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 31 августа, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, прогремевшем в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка, и скончался по дороге в больницу. Кроме того, вместе с Захарченко погибли еще пять человек, в том числе ребенок.

Захарченко погиб.Взрыв в кафе в Донецке... Смертельные ранения получил глава ДНР Александр Захарченко.

Еще больше материалов по теме: «Глава ДНР Александр Захарченко: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина, Норвегия, Албания и Черногория продлили санкции против России
Прощание с Иосифом Кобзоном 2 сентября начнется в 8 утра
Пушилин назвал убийство главы ДНР Захарченко «актом агрессии»
Все новостройки оснастят «умными» счетчиками с 2020 года
Появилось видео из донецкого кафе, где был убит глава ДНР Захарченко
Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Захарченко
На Украине заявили о способности уничтожить за пять минут российский флот в Азовском море
Названы возможные преемники Захарченко
«Это подтверждается»: Олег Царев рассказал подробности покушения на Захарченко
В ДНР не подтвердили задержание подозреваемых в покушении на Захарченко
Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке
Россия перестанет возить американских астронавтов на МКС
Звезда британского «Дома-2» использовала для пиара смерть многодетной мамы
Глава МИД Австрии призвала не искать «скрытый политический смысл» в ее танцах