Похороны Александра Захарченко состоятся 2 сентября

31 Авг. 23:47 2018-08-31T23:47:20+03:00

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В пятницу стало известно, когда состоятся похороны Александра Захарченко - главы Донецкой народной республики (ДНР), который погиб 31 августа в результате взрыва, прогремевшего в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Как сообщил журналистам и.о. руководителя ДНР Дмитрий Трапезников, Захарченко похоронят в это воскресенье, 2 сентября. Причем на этот же день запланировано и прощание с главой самопровозглашенной республики: по словам Трапезникова, траурная церемония пройдет в здании Донецкого театра оперы и балета.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 31 августа, около 17:00 мск в центре Донецка прогремел мощный взрыв: взрывное устройство сработало в кафе «Сепар», в котором в тот момент находился глава ДНР Александр Захарченко. В результате руководитель народной республики получил смертельное ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, вместе с ним погибли еще пять человек, в том числе ребенок.