2018-09-02T19:03:59+03:00
Политика

«Медведь - не дурак»: Песков рассказал о безопасности Путина на отдыхе в Туве

Представитель Кремля пошутил о реакции диких животных на президента России
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как обеспечивалась безопасность российского лидера Владимира Путина во время его недавней поездки в Туву.

По его словам, охране приходилось специально вооружаться, чтобы защитить главу нашего государства от медведей. Дело в том, что, как заметил представитель Кремля, вокруг была дикая и нетронутая природа.

Впрочем хищники и так не беспокоили президента, ведь, как в шутку заметил Песков, «медведь - не дурак». «Ну, сами представьте, медведь дурак что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично конечно», - пошутил пресс-секретарь.

А самые пугливые в мире животные - козероги - даже не стали убегать, увидев главу РФ. «Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали», - с улыбкой сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце августа Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова провел выходные в горах Тувы.

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