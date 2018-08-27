Путин погулял по Енисею

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-27T15:30:22+03:00

Август 2017 года, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время похода по горам в Тыве. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В компании Шойгу и Бортникова он провел выходные в горах Тывы

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Республика Тыва может претендовать на звание любимого места отдыха президента. В прошлом году он несколько дней рыбачил в этом регионе, а в эти выходные посетил Тыву перед рабочей поездкой по городам Сибири.

- Президент решил вылететь раньше и провел субботу и воскресенье на Енисее, - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Кисилев, глава региона Шолбан Кара-Ол, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

- Президент снова ловил рыбу? - уточнил я.

- Нет, это был видовой, природный туризм, - ответил Песков. - Детали мы предоставим.

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- Как известно президент не первый раз посещает такие края для отдыха, но при этом он старается каждый раз выбирать разные места, - сказал Песков. - Климат в тех краях весьма жесткий, резко континентальный, на солнце воздух быстро прогревается становится жарко. Можно загорать, но к вечеру очень резко холодает до плюс пяти приходится утепляться. Вода в озере прогревается не выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться. Он занимался подводной охотой с маской и трубкой (подробности)