«Снимаю шляпу»: Лавров оценил влияние Лондона на европейскую дипломатию

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-03T14:15:24+03:00

Глава МИД РФ удивился тому, как британцы убедили партнеров в ответственности России за инцидент в Солсбери, вообще не представив каких-либо доказательств

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил умение Лондона убеждать европейских и американских партнеров в правдивости своей версии событий в Солсбери.

В частности, речь идет о высылке российских дипломатов, которую многие государства ЕС и США осуществили, «на слово» поверив в заявления британской стороны об ответственности России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

«Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу», - отметил Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО.

Министр напомнил, что поначалу европейцы сдержанно реагировали на инцидент в Солсбери, однако впоследствии Лондон уговорил две трети ЕС «выслать по одному, по два, по три российских дипломата вслед за британцами».

«Когда мы у наших партнеров в Европе, которые вынуждены были пойти на этот шантаж, спрашивали, предъявили ли вам англичане сверх того, что они публично говорят, то есть, что-то сверх highly likely. Нам отвечали: нет, но обещали это сделать попозже», - продолжил Лавров.

Глава МИД РФ заверил, что регулярно интересует этим вопросом, и до сих пор британская сторона ничего не предоставила в подкрепление своей позиции.

«Вообще, конечно, британские традиции — они хорошо известны. Я искренне снимаю шляпу перед британским дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», - заключил Лавров.

Как сообщал сайт «КП», 4 марта британский шпион Сергей Скрипль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического токсина, произведенного в России, а Москва «весьма вероятно» (highly likely – анг.) несет ответственность за инцидент.

Не предоставив каких-либо доказательств этим обвинениям Великобритания выслала 23 российских дипломата. Аналогичные меры, соразмерно своей солидарности с Лондоном, предприняли США и большинство стран ЕС.