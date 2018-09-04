Экс-премьер Украины Николай Азаров: США и Европу никогда не интересовала Украина

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-04T12:38:03+03:00

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Николай Азаров покинул свой пост в 2014 году, после госпереворота приехал вместе с семьей в Москву.

На вопрос, можно ли спасти экономическую ситуацию в Украине Азаров отвечает: «я же не сказочник, я реалист». Экономика трещит по швам, власти преследуют одну цель, заработать денег.

-У нас с Яценюком (бывший премьер-министр Украины) разные были задачи, у меня — развитие страны, а у него — заработать миллиард. Судя по масштабам разворовывания страны, она очень близка к реальности. На момент моего ухода валютные резервы страны были прядка 20 миллиардов, сейчас их 17, - подсчитывает Азаров.

Действующий министр Владимир Гройсман тоже не спасет ситуацию, так как не обладает соответствующими знаниями.

- Он пишет, что не знает, откуда взялись долги у государства, куда делись деньги. Это уровень твоей квалификации, ориентации в хозяйстве. Если ты не знаешь, куда твои предшественники деньги дели, то ты не знаешь, куда деваешь деньги сам, - резюмирует политик.

Курс гривны сейчас еще более нестабилен, чем в 2016 году, прогнозирует Азаров.

- При Яценюке гривна обвалилась с 8 до 26 за доллар, сейчас вроде за эти два года она девальвировалась всего с 26 до 28, хотя потенциал девальвации громадный — она может легко уйти и за 30, - отмечает экономист.

Что касается западных «друзей» Украины, то Азаров уверен, что это ложь.

- Никогда ни одного деятеля Европейского союза или США не интересовала украинская экономика как таковая. У меня были десятки, может даже сотни встреч — мы им рассказывали о наших перспективах, о наших возможностях. Призывали к кооперации, сотрудничеству — никакого абсолютно интереса не было, и нет его сейчас, - цитирует ФАН слова Азарова.

Ранее сайт kp.ru писал, что Николай Азаров обвинил действующие власти Украины в том, что страну превращают в антироссийскую.