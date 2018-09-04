2018-09-04T23:24:01+03:00
Спорт

Сборная Украины представила новую форму с надписью «Слава Украине»

Лозунг националистов размещен на обратной стороне всех футболок национальной команды незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Сборная Украины презентовала новую форму с лозунгом националистов. Фото: официальный сайт Федерации футбола Украины/ffu.uaСборная Украины презентовала новую форму с лозунгом националистов. Фото: официальный сайт Федерации футбола Украины/ffu.ua
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Во вторник, 4 сентября, футболисты сборной Украины представили новую форму национальной команды.

Как сообщила пресс-служба Федерации футбола незалежной (ФФУ), один комплект игровой формы выполнен в полностью желтом цвете, второй - синий с желтыми полосками по краям рукавов футболки и шорт, а третий - белый. «Украинская сборная сегодня представила новый дизайн формы. Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект - белый», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФФУ.

Также в спортивной организации подчеркнули, что на обратной стороне всех футболок появилась надпись «Слава Украине».

Кстати, напомним, в августе президент незалежной Петр Порошенко поручил заменить воинское приветствие на лозунг националистов - «Слава Украине!». А во время чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившего в России, эта фразу стала причиной скандала: дело в том, что после 1/4 финала ЧМ-2018 в интернете было опубликовано видео, на котором защитник хорватской сборной Домагой Вида кричит «Слава Украине!».

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