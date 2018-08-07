Порошенко поручил заменить воинское приветствие на «Слава Украине!»
Президент Украины Петр Порошенко поручил изменить воинский устав, официально заменив армейское приветствие на националистический лозунг «Слава Украине!». Об этом сообщил министр обороны страны Степан Полторак.
«Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться», - пояснил Полторак в интервью «Укринформ».
Теперь вместо приветствия советского образца «Здравствуйте, товарищи!», нужно будет сказать «Слава Украине!». В ответ же будет звучать «Героям слава!» вместо «Здравия желаем!».
По словам министра, соответствующий законопроект «практически готов».
«Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это», - добавил Полторак.
Он также отметил, что впервые обновленное воинское приветствие прозвучит 24 августа во время военного парада в Киев по случаю Дня независимости Украины.
Напомним, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» исторически использовался украинскими националистами. В частности, был принят в качестве организационного пароля-приветствия членами Организации украинских националистов и ее боевым крылом Украинской повстанческой армией*, в года Великой Отечественной воевавшей на стороне нацистской Германии.
*Организация, запрещенная в РФ.
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