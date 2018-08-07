Порошенко поручил заменить воинское приветствие на «Слава Украине!»

СЕГОДНЯ 14:07 2018-08-07T14:07:16+03:00

Националистический лозунг впервые официально прозвучит на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости

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Президент Украины Петр Порошенко поручил изменить воинский устав, официально заменив армейское приветствие на националистический лозунг «Слава Украине!». Об этом сообщил министр обороны страны Степан Полторак.

«Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться», - пояснил Полторак в интервью «Укринформ».

Теперь вместо приветствия советского образца «Здравствуйте, товарищи!», нужно будет сказать «Слава Украине!». В ответ же будет звучать «Героям слава!» вместо «Здравия желаем!».

По словам министра, соответствующий законопроект «практически готов».

«Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это», - добавил Полторак.

Он также отметил, что впервые обновленное воинское приветствие прозвучит 24 августа во время военного парада в Киев по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» исторически использовался украинскими националистами. В частности, был принят в качестве организационного пароля-приветствия членами Организации украинских националистов и ее боевым крылом Украинской повстанческой армией*, в года Великой Отечественной воевавшей на стороне нацистской Германии.

*Организация, запрещенная в РФ.