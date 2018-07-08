Пьяное вождение, драки и скандалы с тренерами. Чем известен крикнувший "Слава Украине!" Домагой Вида

СЕГОДНЯ 11:20 2018-07-08T12:40:45+03:00

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После матча четвертьфинала ЧМ-2018 неожиданно громким скандалом аукнулась выходка двух представителей сборной Хорватии. Огнен Вукоевич, входящий в персонал команды, и Домагой Вида, защитник сборной, оба игравшие за киевское "Динамо" после победной игры против России выкрикнули на видео "Слава Украине!".

– Слава Украине, давай, давай! – сказал Вида.

– Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед! – добавил Вукоевич.

Когда же после игры журналисты попытались выяснить у хорватов, что же это было, то балканцы стали отнекиваться.

- Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен «Динамо» Киев, ничего другого я в виду не имел. Я люблю русских людей. Это была просто шутка.

Оба футболиста тесно связаны с киевским "Динамо". Вукоевич был игроком украинского клуба с 2008 по 2015 годы, а Вида - с 2013 по 2018й. Когда грянул Майдан, то в лето 2014 года Вукоевич покинул состав динамовцев, уйдя в аренду в загребское "Динамо". Но теперь же он - скаут киевлян и помощник спортивного директора клуба.

Огнен Вукоевич, входящий в персонал команды, и Домагой Вида, защитник сборной, оба игравшие за киевское "Динамо"Фото: скриншот видео

Домагой Вида известен большим шлейфом скандалов, который тянется за ним. Вот некоторые из них:

Май 2011 года. Во время матчей отборочного турнира Евро-2012 Домагой Вида был отчислен из сборной. Он тогда играл за немецкий "Байер" и ввязался в драку, причем был не сторонним ее наблюдателем, а активным участником.

Сентябрь 2012 года. Домагой Вида уже игрок загребского "Динамо". И по пути на матч Кубка Хорватии футболист выпил банку пива в автобусе. Главный тренер команды Анте Чачич, увидев это, потребовал остановить автобус и выгнал игрока на улицу в центре Загреба, не взяв на матч. Клуб оштрафовал Виду на 100 тысяч евро.

Ноябрь 2013 года. Сборная Хорватии во первый стыковой матч ЧМ-2014 с Исландией свела вничью 0:0. Однако же Домагой Вида и еще семь игроков национальной команды до утра расслаблялись в одном из баров, выпив по три литра пива на брата.

Ноябрь 2016 года. Домагой Вида был задержан за пьяное вождение. Его авто остановили в 4 часа ночи в центре Киева. У Виды в пять раз была превышена допустимая норма алкоголя. Его в итоге на год лишили водительских прав и оштрафовали на 10 200 гривен.

Полуфинальный матч ЧМ-2018 Англия - Хорватия пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".