2018-09-05T04:25:51+03:00
Политика

Постпред США при ООН: Трамп никогда не обсуждал возможность убить Асада

Никки Хейли прокомментировала утверждения журналиста о том, что глава Белого дома в прошлом году приказал Пентагону уничтожить президента Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский постпред при ООН Никки ХейлиАмериканский постпред при ООН Никки ХейлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что президент США Дональд Трамп никогда не обсуждал возможность физически устранить сирийского лидера Башара Асада, которого Вашингтон бездоказательно обвиняет в страшных преступлениях против собственного народа.

Так она во время пресс-конференции в Нью-Йорке ответила на просьбу журналистов прокомментировать изложенную в книге их коллеги Боба Вудварда «Страх. Трамп в Белом доме» о том, что хозяин Овального кабинета якобы в апреле 2017 года требовал убить президента Сирии, узнав о «химической атаке» в провинции Идлиб.

«Я ни разу не слышала, чтобы президент обсуждал возможность убийства Асада», - сказала Никки Хейли.

Она добавила, что участвует во всех встречах, на которых руководство США обсуждает ситуацию в Сирии, передает Интерфакс.

Как ранее писал сайт kp.ru, Боб Вудвард в своей книге утверждает, что весной прошлого года Дональд Трамп в бешенстве позвонил шефу Пентагона Джеймсу Мэттису и в непечатных выражениях приказал уничтожить Асада. При этом министр обороны якобы сначала заверил президента, что немедленно этим займется, а потом заявил, что «ничего подобного делать не будет».

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