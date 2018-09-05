Постпред США при ООН: Трамп никогда не обсуждал возможность убить Асада
Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что президент США Дональд Трамп никогда не обсуждал возможность физически устранить сирийского лидера Башара Асада, которого Вашингтон бездоказательно обвиняет в страшных преступлениях против собственного народа.
Так она во время пресс-конференции в Нью-Йорке ответила на просьбу журналистов прокомментировать изложенную в книге их коллеги Боба Вудварда «Страх. Трамп в Белом доме» о том, что хозяин Овального кабинета якобы в апреле 2017 года требовал убить президента Сирии, узнав о «химической атаке» в провинции Идлиб.
«Я ни разу не слышала, чтобы президент обсуждал возможность убийства Асада», - сказала Никки Хейли.
Она добавила, что участвует во всех встречах, на которых руководство США обсуждает ситуацию в Сирии, передает Интерфакс.
Как ранее писал сайт kp.ru, Боб Вудвард в своей книге утверждает, что весной прошлого года Дональд Трамп в бешенстве позвонил шефу Пентагона Джеймсу Мэттису и в непечатных выражениях приказал уничтожить Асада. При этом министр обороны якобы сначала заверил президента, что немедленно этим займется, а потом заявил, что «ничего подобного делать не будет».
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