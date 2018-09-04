Стало известно о приказе Трампа в 2017 году уничтожить Асада

СЕГОДНЯ 21:40 2018-09-04T21:41:01+03:00

Однако, как написал в своей книге журналист Боб Вудворд, глава Пентагона Джеймс Мэттис не позволил исполнить это распоряжение

Изменить размер текста: A A

Журналист Боб Вудворд в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» рассказал о том, что после появления в апреле 2017 года информации о «химической атаке» в сирийской провинции Идлиб президент США Дональд Трамп приказал Пентагону уничтожить главу арабской республики Башара Асада.

Как утверждает члена редколлегии газеты The Washington Post, американский лидер позвонил министру обороны Соединенных Штатов Джеймсу Мэттису и с использованием нецензурной лексики потребовал убить Асада. «Давайте... убьем его! Давайте действовать! Давайте... убьем всех их!» - приводит слова хозяина Белого дома американский журналист.

При этом руководитель Пентагона заверил Трампа, что немедленно этим займется. Однако после того, как Мэттис повесил трубку телефона, он сказал своему помощнику, что «ничего подобного делать не будет».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 7 апреля прошлого года США атаковали крылатыми ракетами авиабазу в сирийском Хомсе. Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по арабской республике именно в ответ на якобы химическую атаку в провинции Идлиб.