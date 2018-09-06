Трамп опроверг информацию об увольнении главы Пентагона

СЕГОДНЯ 09:56 2018-09-06T09:56:15+03:00

Президент США подчеркнул, что очень доволен работой министра обороны Джеймса Мэттиса, с которым они «одержали много побед»

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о грядущем увольнении министра обороны страны Джеймса Мэттиса. Соответствующее заявление глава государства сделал для журналистов в Белом доме.

«Он остается на своем посту. Мы очень счастливы с ним. У нас много побед», - сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что Мэттис — замечательный человек, который проделывает «фантастическую работу».

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в президентской администрации, сообщило, что в ближайшие месяцы глава Пентагона покинет своей пост и Белый дом уже рассматривает возможные кандидатуры на его место.

Собеседники газеты отметили, что Трамп «всегда уважал» Мэттиса, но теперь у главы государства есть основания подозревать, что министр «говорит за его спиной».

Поводом для инсинуаций стала готовящаяся к публикации книга журналиста Роберта Вудворда «Старх. Трамп в Белом доме». Ранее The Washington Post опубликовала отрывки из нее. В них утверждается, что после одного из заседаний Совета по нацбезопасности Мэттис якобы заявил, что Трамп «ведет себя и думает как пятиклассник».

Позже Мэттис выступил с опровержением опубликованной в книге информации, за что удостоился отдельной благодарности президента.

Между тем новая работа Вудворда содержит и другие занимательные истории из Белого дома. Например, о том, как в 2017 году Трамп в гневе распорядился убить президента Сирии Башара Асада или как в начале своего срока попросил Пентагон подготовить план удара по Северной Корее.