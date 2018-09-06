2018-09-06T09:56:15+03:00
В мире

Трамп опроверг информацию об увольнении главы Пентагона

Президент США подчеркнул, что очень доволен работой министра обороны Джеймса Мэттиса, с которым они «одержали много побед»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Пентагона Джеймс Мэттис и президент США Дональд ТрампГлава Пентагона Джеймс Мэттис и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о грядущем увольнении министра обороны страны Джеймса Мэттиса. Соответствующее заявление глава государства сделал для журналистов в Белом доме.

«Он остается на своем посту. Мы очень счастливы с ним. У нас много побед», - сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что Мэттис — замечательный человек, который проделывает «фантастическую работу».

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в президентской администрации, сообщило, что в ближайшие месяцы глава Пентагона покинет своей пост и Белый дом уже рассматривает возможные кандидатуры на его место.

Собеседники газеты отметили, что Трамп «всегда уважал» Мэттиса, но теперь у главы государства есть основания подозревать, что министр «говорит за его спиной».

Поводом для инсинуаций стала готовящаяся к публикации книга журналиста Роберта Вудворда «Старх. Трамп в Белом доме». Ранее The Washington Post опубликовала отрывки из нее. В них утверждается, что после одного из заседаний Совета по нацбезопасности Мэттис якобы заявил, что Трамп «ведет себя и думает как пятиклассник».

Позже Мэттис выступил с опровержением опубликованной в книге информации, за что удостоился отдельной благодарности президента.

Между тем новая работа Вудворда содержит и другие занимательные истории из Белого дома. Например, о том, как в 2017 году Трамп в гневе распорядился убить президента Сирии Башара Асада или как в начале своего срока попросил Пентагон подготовить план удара по Северной Корее.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский государственный университет собирает Сибирские Правовые чтения
Землетрясение на Хоккайдо: Число погибших возросло до восьми
Ким Чен Ын подтвердил приверженность ядерному разоружению
Тайвань в тестовом режиме установил безвизовый режим для россиян
В Вашингтоне заявили об угрозе американскому однополярному миру
Юлия Самойлова заявила, что эмигрирует из России
Отдохнувший в Крыму украинский депутат осознал причины возвращения полуострова в Россию
Ученые из США разгадали тайну улыбки Моны Лизы
Сеул: Третий межкорейский саммит состоится в Пхеньяне 18-20 сентября
Ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории
Погода в Москве 6 сентября: Переменная облачность, без осадков
Нижняя палата Конгресса США приняла закон о санкциях за хакерство
В Швеции политики выступают против строительства «Северного потока-2»
Умер племянник Джона Кеннеди, актер Кристофер Лоуфорд
В России хотят возродить производство самого большого самолета-амфибии
Трамп потребовал у NYT назвать автора статьи о работе администрации США
Один человек погиб в результате землетрясения в Японии
Филиппинка обвенчалась с женихом на его похоронах
Путин посетит учения «Восток-2018» после Восточного экономического форума
В Крым прибыла делегация из США
Максакова сообщила о начатом уголовном расследовании угроз в ее адрес