Путин внес в Государственную думу поправки к законопректу о пенсионных изменениях

СЕГОДНЯ 17:53 2018-09-06T17:56:06+03:00

Ранее в обращении к россиянам президент РФ предложил меры, которые позволят смягчить принимаемые решения по пенсиям

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В четверг, 6 сентября, президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки к проекту закона об измненеиях пенсионной системы.

"Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы "Единой России", а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму", — заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Он отметил, что партия поддержит принятие поправок от главы государства при рассмотрении этого документа во втором чтении.

Напомним, 30 августа Путин выступил с телеобращением к гражданам России. Он подчеркнул, что основная цель пенсионных изменений — обсепечить стабильность пенсионной системы. Президент отметил, что это решение трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к изменениям.

Путин предложил снизить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо предложенных 63. Также, по словам президента, многодетные матери должны пвыходить на пенсию раньше, также должны сохраниться пенсионные услови для коренных малочисленных народов Севера.