Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-29T13:30:54+03:00

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Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир.

Обращение Владимира Путина по пенсионным изменениям.Президент России - о своем отношении к изменениям в пенсионном законодательстве. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин

- Понимаю, насколько значимы эти вопросы для всех, поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы обозначить свою позицию, - сказал Путин.

Он напомнил, что повышение пенсионного возраста хотели сделать несколько раз истории страны, но каждый раз вопрос откладывался. Президент рассказал о проблемах "демографических ям", вызванных малочисленными поколениями - результатами последствий Великой Отечественной войны.

- Демографический провал 90-х оказался сопоставим с 1943 и 1944 военными годами. И сейчас как раз это поколение входит в детородный возраст, - пояснил президент. - В 2000-х я был против повышений пенсионного возраста. В 2005 году во время Прямой линии сказал, что пока я президент, повышения не произойдет. В то время такая позиция была обоснованной, повышать пенсионный возраст в 90-х и середине 2000-х было категорически нельзя. Если бы мы тогда начали повышать пенсионный возраст, многие семьи особенно в сельской местности и малых городах просто лишились бы единственного источника доходов. Число бедных стало бы еще больше. При высоком уровне безработицы и работы бы не было, и на пенсию нельзя было бы выйти. А всю возможную прибавку к пенсии просто «съела» бы высокая инфляция, и в итоге число бедных стало бы ещё больше. Надо было сначала преодолеть последствия шоков 90-х, обеспечить экономический рост и решать острейшие социальные проблемы.

Глава государства рассказал, что изменилось за прошедшие годы.

- Мы – мы все, граждане, власть, страна – работали, - сказал он. - Начали реализацию долгосрочных демографических мер, включая программу материнского капитала. И это дало хорошие результаты, частично компенсировав демографические провалы прошлых десятилетий. Мы преодолели серьёзные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост. Сейчас уровень безработицы в России самый низкий начиная с 1991 года. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет.

Мы поставили перед собой цель выйти к концу следующего десятилетияна продолжительность жизни более 80 лет. И будем делать всё, чтобы люди в нашей стране жили долго, были здоровыми.

Президент напомнил, что власть учитывает, что пенсионные изменения затрагивают жизненные планы миллионов людей.

- Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность, но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты, - предложил Путин. - Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система «затрещит» и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждёт страну через 15–20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать?

Он добавил, что все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. А для действующей власти, самое лёгкое – вообще ничего не менять.

- Мы, как минимум, ближайшие 7–10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки, - заявил Путин. - Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е. Доходы сегодняшних и будущих пенсионеров будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат. А куда их снижать-то? Пенсии и так сегодня довольно скромные, несоизмеримые тому вкладу, который внесли старшие поколения в развитие страны.

Президент пообещал, что предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечить их устойчивый, опережающий рост. В 2024 году средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров составит порядка 20 тысяч рублей в месяц.

Он рассказал и о том, что правительство рассматривало и другие варианты для обеспечения устойчивости пенсионной системы без повышения пенсионного возраста.

- Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны. Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают, - признался Путин. - В лучшем случае просто латают дыры. Или того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом. Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы, будем вынуждены залезать в долги или печатать ничем не обеспеченные деньги, со всеми вытекающими последствиями: гиперинфляцией и ростом бедности.

Президент подчеркнул, что бездействие сейчас или принятие временных «косметических» мер было бы безответственно и нечестно по отношению к стране.

- На протяжении многих лет я очень осторожно, а подчас даже с недоверием относился к любым предложениям по изменению пенсионной системы, - напомнил Путин. - Порой весьма резко реагировал на эти идеи. Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя. Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей.

Что предложил Владимир Путин

Президент предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

1. Повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет

- Первое - в проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет, - перечислял Путин. - Так не пойдёт, конечно. Это неправильно! И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

2. Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей

Глава государства предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей - если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

3 Вводить изменения постепенно

- Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, - продолжил президент. - Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придётся тем, кто первым столкнётся с повышением пенсионного возраста. И мы должны это учитывать.

Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, будет установлена особая льгота – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

4 Уголовное наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Путин согласился с тем, что люди предпенсионного возраста опасаются столкнуться с риском потери работы.

- Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда - предложил выход президент. - Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Правительству будет предложено найти реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. А для граждан предпенсионного возраста будет введена специальная программа по повышению квалификации, которая будет финансироваться из федерального бюджета. Будет увеличен максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года на один год.

5 Особые условия и льготы

- При проведении изменений нельзя действовать по шаблону, мы должны учесть особые условия жизни и труда людей, - продолжил Путин. - Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Глава государства предложил начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.

6 На три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию

- Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа, - предложил еще одну льготу Путин. - Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.

7 Сохранить льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет

- Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю и все действующие региональные льготы. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход.

Президент подчеркнул, что в долгосрочной перспективе проявленная сейчас нерешительность может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны.

- Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу, - завершил обращение Владимир Путин. - Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.

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