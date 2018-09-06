Германия, США, Франция и Канада согласились с выводами Британии по Солсбери

СЕГОДНЯ 18:56 2018-09-06T18:56:20+03:00

ФРГ, США, Франция и Канада согласились с выводами Лондона по Солсбери Фото: REUTERS

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Германия, США, Франция и Канада согласились с выводами Великобритании о том, что подозреваемые в причастности к отравлению работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были сотрудниками российских спецслужб. Совместное заявлении этих стран опубликовала пресс-служба правительства Германии.

"Мы полностью доверяем британской оценке, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ, и что эта операция была, с высокой долей вероятности, одобрена на самом высоком правительственном уровне", - говорится в документе.

Также ФРГ, США, Франция и Канада призвали российскую сторону обнародовать все детали программы по разработке нервно-паралитического вещества, которым, как полагает Лондон, были отравлены Скрипали.

"Мы призываем Россию обеспечить полное раскрытие программы "Новичок" в ОЗХО", - отмечается в заявлении.

Напомним, накануне британские прокуроры назвали имена и опубликовали фотографии двух россиян, которых считают подозреваемыми по делу Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Бошаров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти имена и фотографии ничего не говорят и призвала британскую сторону перейти от публичных обвинений к взаимодействию по линии правоохранительных органов.