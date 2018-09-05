Двух россиян обвинили в попытке убийства Скрипалей

СЕГОДНЯ 18:16 2018-09-05T18:49:26+03:00

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Англичане продолжают упорно гнуть свою линию: мол, за отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. И хотя никаких доказательств этому как не было, так и нет, в среду Лондон назвал имена двух россиян, подозреваемых в преступлении, совершенном в Солсбери, - это некие Александр Петров и Руслан Боширов.

Их обвиняют в сговоре и покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли (который тоже пострадал), а также в использовании нервно-паралитического вещества.

Британские прокуроры заявили, что изучили имеющиеся улики и пришли к выводу, что их достаточно для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор. Хотя на основании чего сделаны такие выводы, по обыкновению не сообщили.

Чуть позже, выступая на слушаниях в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз заявила о том, что за покушением на Скрипалей стоят российские спецслужбы, а Петров и Боширов являются, ни много ни мало, кадровыми сотрудниками ГРУ.

- Основываясь на данных британских спецслужб, правительство может объявить, что мужчины, названные полицией, являются сотрудниками ГРУ, - сообщила Мэй в Палате общин. - ГРУ - организация, отличающаяся высоким уровнем дисциплины, с жесткой командной структурой, так что это не была несанкционированная операция. Почти наверняка на нее также дали добро на высшем уровне.

Вот только никаких фактов Мэй по-прежнему не представила. Лишь привычно отговорилась тем, что «правительство пока не может обнародовать все выводы расследования, которые параллельно вели спецслужбы и полиция». Правда, премьер пообещала дозированно предавать гласности новую информацию по этому делу. Видимо, по мере ее придумывания.

Двух россиян обвинили в попытке убийства СкрипалейФото: REUTERS

По требованию Королевской прокуратуры был выдан европейский ордер на арест подозреваемых. А вот запрашивать у Москвы экстрадицию Петрова и Боширова англичане не планируют, зная о том, что, согласно Конституции России, выдача наших граждан по требованию других стран запрещена.

В появившемся позже заявлении лондонской полиции сообщается, что подозреваемым приблизительно по 40 лет, путешествовали они по российским паспортам, а вот насчет подлинности их имен в Скотланд-Ярде большие сомнения.

По данным полицейских, Петров и Боширов прибыли в Лондон 2 марта прямым рейсом из Москвы. Они остановились в столичном отеле City Stay. На следующий день поехали в Солсбери, где провели рекогносцировку на местности, а уже вечером вернулись в Лондон. Утром 4 марта оба вновь отправились в Солсбери и попали в поле зрения камер видеонаблюдения в непосредственной близости от жилища Скрипалей. На основании этого английские сыщики приходят к выводу о том, что именно Петров и Боширов «измазали» входную дверь дома бывшего шпиона тем самым отравляющим веществом. В тот же день вечерним рейсом они вылетели обратно в Москву.

По данным полицейских, Петров и Боширов прибыли в Лондон 2 марта прямым рейсом из МосквыФото: REUTERS

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

- Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов. Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Мы услышали две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят. Так же, как и вам, я думаю. Тем более, там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано, и какого рода сигнал посылает британская сторона. Эти «данные» - это не данные, а непонятно что, - сделал вывод помощник президента России Юрий Ушаков.

Английские сыщики приходят к выводу о том, что именно Петров и Боширов «измазали» входную дверь дома бывшего шпиона тем самым отравляющим веществомФото: REUTERS

Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам: «Можно выдумать любые фамилии и показать любые фотографии»

- Британия продолжает масштабную антироссийскую провокацию. По делу Скрипалей предъявляются официальные обвинения людям, имена которых пока ни о чем не говорят. Объявляется, что они якобы являются офицерами ГРУ. Это абсолютный бред. С таким же успехом можно было выдумать любые фамилии и представить любые фотографии. Нет опять никаких реальных доказательств причастности России, одни голословные утверждения. Так же, как и нет ответов на многочисленные российские запросы о предоставлении информации о ходе расследования. Но это не смущает премьера Великобритании, требующей расширения санкций против России. Лондон при поддержке Вашингтона снова пытается продвигать свою легенду в стиле «хайли лайкли» для оправдания развязывания крупнейшего международного скандала на пустом месте.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил Богданов, ветеран спецслужб: «Профессионалы так не работают»

- На первый взгляд вроде все сходится. Какие-то люди прилетели в Лондон, остановились в гостинице, съездили на разведку, посмотрели, что и как, вернулись, переночевали, на следующий день поехали и провели операцию. Вроде бы логично. Но вот если углубляться в детали… Если бы это была тщательно спланированная операция спецслужб, тем более российских, то уж наверняка не «Аэрофлотом» надо лететь, и тем более не из Москвы напрямую в Лондон, да и имена не должны быть русскими. Это попахивает дилетантством и абсолютно не похоже на профессиональный почерк каких угодно спецслужб. Больше все это напоминает сюжет какого-то дешевого сериала.

Меня вообще очень смущает последовательность совершаемых Лондоном действий. Зачем надо было сначала вводить санкции, а только потом начинать проводить это так называемое расследование? Если они уверены, что эти люди причастны к отравлению, то до обнародования всех подробностей, должны были бы состояться закрытые консультации между Москвой и Лондоном. И только потом можно было бы выносить все на публику. Сейчас же шаги Великобритании выглядят как какое-то жалкое оправдание всех тех антироссийских действий: высылки российских дипломатов, ужесточения санкций и т. п.

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