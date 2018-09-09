Пострадавших в ДТП водителя и охранника погибшего премьера Абхазии выписали из больницы

СЕГОДНЯ 08:27 2018-09-09T08:27:39+03:00

Жизни обоих мужчин ничего не угрожает: у них ссадины, ушибы и сотрясение мозга

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К утру воскресенья водителя и охранника погибшего в аварии премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии выписали из больницы. Ранее сообщалось, что оба госпитализированы в тяжелом состоянии, однако, как выяснилось, мужчины пострадали гораздо меньше, чем казалось ночью.

«Водителя и охранника премьер-министра выписали из больницы домой. Их жизнь вне опасности. У них ссадины, ушибы и сотрясение мозга», - рассказал ТАСС пресс-секретарь Минздрава республики Рустам Зантария.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, около десяти вечера в субботу автомобиль абхазского премьера, который ехал в Сухум из аэропорта в Сочи, попал в ДТП возле милицейского поста Мюссера. В его машину врезался выскочивший на «встречку» автомобиль ВАЗ-21099, водитель которого находился под воздействием наркотиков.

70-летний Геннадий Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.

В этот день, 8 сентября, правительственная делегация Абхазии возвращалась из рабочей поездки в Сирию. В одном из автомобилей кортежа ехал президент республики Рауль Хаджимба, он цел и невредим.