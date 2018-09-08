Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в аварии

8 Сент. 23:58 2018-09-09T00:08:54+03:00

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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером 8 сентября погиб в аварии, когда ехал в республику из аэропорта Сочи. ДТП произошло возле милицейского поста Мюссера.

Информацию о гибели Геннадия Гагулии подтвердила пресс-секретарь абхазского правительства Диана Зантария, уточнив, что авария произошла в субботу около 22:00. По предварительным данным, в результате ДТП больше никто не пострадал – ни водитель, ни охранники премьера, передает ТАСС.