Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в аварии
Информацию о гибели премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии подтвердили в правительстве республики
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером 8 сентября погиб в аварии, когда ехал в республику из аэропорта Сочи. ДТП произошло возле милицейского поста Мюссера.
Информацию о гибели Геннадия Гагулии подтвердила пресс-секретарь абхазского правительства Диана Зантария, уточнив, что авария произошла в субботу около 22:00. По предварительным данным, в результате ДТП больше никто не пострадал – ни водитель, ни охранники премьера, передает ТАСС.