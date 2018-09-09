2018-09-09T04:03:38+03:00
Общество

Президент Абхазии выразил соболезнования семье погибшего в аварии Геннадия Гагулии

Рауль Хаджимба ехал в той же правительственной автоколонне, что и погибший премьер-министр республики, но он не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба ехал в той же колонне, что и погибший премьер-министр Геннадий Гагулия. Фото: пресс-служба главы республикиПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба ехал в той же колонне, что и погибший премьер-министр Геннадий Гагулия. Фото: пресс-служба главы республики
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба, который ехал в том же кортеже, что и погибший в аварии премьер-министр республики, выразил соболезнования родным и близким Геннадия Гагулии.

«Выражаю соболезнования семье и близким, я сейчас нахожусь с ними рядом», - сказал Рауль Хаджимба.

Он добавил, что прощание с покойным, вероятно, состоится в понедельник, а дату похорон будет определять семья, перелает ТАСС.

Между тем, к этому часу стало известно, что в ДТП также пострадали водитель и охранник погибшего премьера, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом рассказал в ночь на воскресенье помощник генпрокурора республики Даур Амичба. Ранее он сообщил, что мужчина, находившийся за рулем машины, выскочившей на «встречку» и врезавшейся в автомобиль Геннадия Гагулии, был под воздействием наркотиков. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около десяти вечера в субботу автомобиль абхазского премьера, который ехал в Сухум из аэропорта в Сочи, попал в ДТП возле милицейского поста Мюссера. 70-летний Геннадий Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.

В этот день, 8 сентября, правительственная делегация Абхазии возвращалась из рабочей поездки в Сирию.

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