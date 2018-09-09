Выборы губернатора Подмосковья 2018: Памфилова проголосовала на избирательном участке в Истринском районе

СЕГОДНЯ 09:05 2018-09-09T09:05:06+03:00

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах губернатора Подмосковья 2018, которые проходят в регионе в это воскресенье, 9 сентября, - в единый день голосования.

Глава ЦИК пришла на свой избирательный участок в Истринском районе Московской области, где она теперь проживает, к его открытию - ровно в 08:00 мск. «Я прописана в этом районе, я теперь постоянный житель Подмосковья, это мой участок. Я первой проголосовала сегодня», - цитирует Памфилову ТАСС.

При этом председатель Центризбиркома отметила, что на ее участке в список избирателей включено более трех тысяч человек. А также заметила, что работа участковой избирательной комиссии организована в соответствии с законом.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. В общей сложности в 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики.

А «Комсомольская правда» рассказывает о том, как в российских регионах проходит голосование. Следите за онлайн-трансляцией единого дня голосования на сайте kp.ru.