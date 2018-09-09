2018-09-09T09:05:06+03:00
Политика

Выборы губернатора Подмосковья 2018: Памфилова проголосовала на избирательном участке в Истринском районе

Глава ЦИК первой проголосовала на выборах губернатора Подмосковья 2018
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Глава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах губернатора Подмосковья 2018, которые проходят в регионе в это воскресенье, 9 сентября, - в единый день голосования.

Глава ЦИК пришла на свой избирательный участок в Истринском районе Московской области, где она теперь проживает, к его открытию - ровно в 08:00 мск. «Я прописана в этом районе, я теперь постоянный житель Подмосковья, это мой участок. Я первой проголосовала сегодня», - цитирует Памфилову ТАСС.

При этом председатель Центризбиркома отметила, что на ее участке в список избирателей включено более трех тысяч человек. А также заметила, что работа участковой избирательной комиссии организована в соответствии с законом.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. В общей сложности в 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики.

А «Комсомольская правда» рассказывает о том, как в российских регионах проходит голосование. Следите за онлайн-трансляцией единого дня голосования на сайте kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 27
Греция выразила протест США из-за заявлений по «македонской проблеме»
Пострадавших в ДТП водителя и охранника погибшего премьера Абхазии выписали из больницы
Полиция раскрыла подробности наезда автомобиля на пешеходов на юге Москвы
Эво Моралес осудил Трампа за «заговор» с целью свергнуть Мадуро
Выборы мэра Москвы 2018: в столице открылись избирательные участки
Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Автомобиль протаранил толпу людей на юге Москвы: один человек погиб, девять пострадали
Погода в Москве на 9 сентября 2018 года: солнечно, без осадков и до +25 градусов
Глава МИД Йемена обвинил хуситов в срыве женевских консультаций
В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при терактах 11 сентября
Британия передумала выводить свои войска из ФРГ после Brexit
В Интернете появилось первое видео с места ДТП, в котором погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия
Серена Уильямс устроила скандал в финале US Open и оскорбила судью
В День танкиста Минобороны России опубликовало уникальные рассекреченные документы
Президент Абхазии выразил соболезнования семье погибшего в аварии Геннадия Гагулии