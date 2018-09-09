При крушении самолета в Южном Судане погиб 21 человек

СЕГОДНЯ 14:04 2018-09-09T14:05:21+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, небольшой самолет разбился в Южном Судане. Речь идет о рассчитанном на 19 пассажиров воздушном судне, летевшем из международного аэропорта Джубы в город Йироль.

По последним данным, в результате крушения погиб 21 человек, и еще трое, в том числе ребенок и гражданин Италии, пострадали и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, передает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Кстати, напомним о другой авиакатастрофе, произошедшей в Южном Судане. Так, в 2015 году там при взлете из аэропорта Джубы разбился грузовой самолет Ан-12: он упал в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы. Тогда погибли более 40 человек: причем только 17 из них находились на борту, остальными жертвами авиакатастрофы стали местные рыбаки, на которых рухнуло воздушное судно.