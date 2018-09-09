2018-09-09T15:07:23+03:00
Политика

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

Глава государства выразил мнение, что столица развивается «хорошими темпами и с хорошим качеством»
Денис СУХОВ
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Фото: Михаил Метцель/ТАССФото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин прибыл на избирательный участок №2151 в здании Российской академии наук на улице Косыгина, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.

Глава государства выразил мнение, что столица развивается «хорошими темпами и с хорошим качеством». Однако в таких крупных мегаполисах, как Москва, после решения одних проблем сразу возникают новые вызовы.

«Это неизбежно, потому что жизнь ставит новые и новые задачи», - отметил президент, добавив, что рассчитывает на сохранение текущего стиля управления городом в ближайшей перспективе.

«Без всякого сомнения: у Москвы большие преимущества в развитии сегодня. Это в значительной степени связано с тем, как организовано управление столицей», - заключил Путин.

Напомним, 9 сентября в России проходит Единый день голосования — жители 26 субъектов федерации определяют, кто возглавит их город, республику, область или край. О том как проходят выборы в разных уголках страны читайте и смотрите в прямой трансляции на сайте «Комсомольской правды».

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