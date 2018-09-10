В Пентагоне открестились от атаки фосфорными боеприпасами в сирийском Дэйр-эз-Зоре

СЕГОДНЯ 02:45 2018-09-10T02:52:01+03:00

Представитель Минобороны США заявил, что в ведомстве вообще ничего не знают о применении фосфорных боеприпасов в Сирии

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В Пентагоне заявляют, что американская авиация не применяла запрещенные фосфорные боеприпасы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Мало того – в Минобороны США даже ничего не знают об этой атаке.

Так ответил официальный представитель американского военного ведомства Шон Робертсон на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о субботних ударах по поселку Хаджин.

«В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов», - заявил он.

Шон Робертсон добавил, что «ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами», передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье стало известно, что накануне, 8 сентября, два истребителя F-15 ВВС США нанесли по поселку в сирийской провинции Дейр-эз-Зор удары фосфорными боеприпасами. В результате авианалета в Хаджине вспыхнули сильные пожары, населенный пункт серьезно пострадал.