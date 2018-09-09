2018-09-09T20:47:44+03:00
Политика

Американская авиация ударила фосфорными боеприпасами а сирийской провинции Дейр-эз-Зор

В результате налета пострадал населенный пункт Хаджин, где вспыхнули сильные пожары
Денис СУХОВ
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Американская авиация ударила фосфорными боеприпасами а сирийской провинции Дейр-эз-ЗорАмериканская авиация ударила фосфорными боеприпасами а сирийской провинции Дейр-эз-Зор
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Два истребителя F-15 ВВС США нанесли 8 сентября удары фосфорными боеприпасами по поселку Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, в результате авианалета населенный пункт серьезно пострадал, в нем вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Накануне СМИ сообщили, что американская авиация бомбит фосфорными боеприпасами позиции запрещенной в РФ террористической группировки «Исламской государство» в провинции Дейр-эз-Зор. При этом отмечалось, что в районе ударов присутствует и гражданское население.

Напомним, использование фосфорных боеприпасов запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года в случаях, когда это несет опасность для мирного населения. Однако США и Израиль отказались ратифицировать документ.

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